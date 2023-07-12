Evine girmek için çıktığı ağaçtan düşen müezzin öldü

Evine girmek için çıktığı ağaçtan düşen müezzin hayatını kaybetti
Yalova'da, kapısı kilitli kalan evine girmek için çıktığı ağaçtan düşen müezzin hayatını kaybetti
Yalova'da, Mevlana Camisi'nde müezzinlik yapan Salih Kaya, evinin anahtarını içeride unuttu. Bir binanın ikinci katındaki eve girebilmek için pencerenin yanındaki ağaca tırmanan Kaya, dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kaya'yı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kaya, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'a götürüldü.