Olay, gece saatlerinde Karabük’e bağlı Arıcak Köyü’nde meydana geldi. Hafize Kaya uyuduğu esnada evin içinden sesler geldiğini fark ederek uyandı.
DHA'nın haberine göre, Hafize Kaya odasından çıktığı esnada hırsızla karşı karşıya geldi. Hırsız, Hafize Kaya’nın başına sopa ile vurdu. Uzun süre mücadele veren ve daha fazla dayanamayacağını anlayan Hafize Kaya, çareyi ölü taklidi yapmakta buldu. Hırsız, ölü taklidi yaparak yere yatan Hafize Kaya’nın kolunda bulunan 2 bileziği de alıp kaçtı.
Hırsızın evden çıkmasının ardından ayağa kalkan Hafize Kaya, kanlar içinde ailesini arayarak yardım istedi. Ailesinin eve gelmesi üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Hafize Kaya sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, olay yeri inceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Çalışma sonucunda şüpheli R.Y. gözaltına alınırken, çaldığı bilezikler ele geçirildi.
Yaşananları anlatan Hafize Kaya, “İçeriden sesler duydum. Yatağımdan kalktım. Kapıyı açar açmaz bir adam karşıma dikildi. Elinde kısa balta sopası vardı. Kafama vurmasıyla bağırdım. Kafama vura vura beni kapıya kadar götürdü. Ben yere yatınca boğazıma sarıldı. Arbede esnasında sopayı yere düşürdü, ben de yerden aldım sopayla ona vurdum. Ardından da onun yüzünü yırttım. Ben ölü taklidi yapmaya başladım. O da ben ölüyorum sandı, hemen kolumdaki bilezikleri çıkarttı. Evin kapısını açıp hemen gitti” dedi.
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