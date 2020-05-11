Evinden çıkamayan Kolombiyalı annelere seranat sürprizi - BOGOTA

Geleneksel "mariachi" müzisyeni kıyafeti giyen astsubay Torres, dışarı çıkamayan Gloria Ines Fajardo Guerrero'ya evinin önünde serenat yaptı. Guerrero'nun bu serenat karşısında duygulandığı görüldü.

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