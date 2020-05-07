Evinden çıkamayan görme engellinin talebi yerine getirildi - KOCAELİ

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve bankacılık işlemlerini yerine getiremeyen Conkara, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e telefonla ulaşarak yardım istedi.Büyükgöz'ün talimatıyla harekete geçen ekipler, banka personelini kurumdan alıp Conkara'nın evine götürerek işlemlerin yapılmasına vesile oldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Conkara, evinden çıkmadan bankacılık işlemlerinin yerine getirilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Evimden çıkmadan işlemlerimi hallettim. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.