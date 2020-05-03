Evinden çıkamayan çocuğun kitap talebini polisler karşıladı

AA

Devrekani ilçesinde ailesiyle yaşayan Akkoca, kısıtlama nedeniyle evden çıkamaması nedeniyle 155'i arayarak kitap istedi. Çocuğun isteğini yerine getiren polisler, aldıkları kitabı Akkoca'nın evine götürdü.

Polislere teşekkür eden Akkoca, "Kitap okumayı çok seviyorum. Evimizde okuyacak kitap kalmamıştı ben de polis amcaları arayarak istedim. Onlar da hemen getirdiler. Evde artık daha güzel zaman geçireceğim." dedi.