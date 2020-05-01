Evinden çıkamayan 80 yaşındaki emekli öğretmenin "vefa" konseri ekipleri mutlu ediyor

Uzun Mustafa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yakup Erbaş, 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayınca ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılamaya başladı.
Erbaş, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu için bağlamasıyla seslendirdiği türkülerle ekiplere moral vererek "vefası"nı gösteriyor.
Erbaş'ın faturalarını ödeyen ve ramazan pidesini alarak evine bırakan gönüllü gençler de bağlama çalan emekli öğretmenin vefa konserini ilgiyle izliyor.
- "Ekiplerimiz ne gerekiyorsa onu yapıyor"
Yakup Erbaş, AA muhabirine, 30 yıl öğretmenlik yaparak devlete hizmet ettiğini söyledi.
Salgın döneminde devletin çok iyi işler yaptığını belirten Erbaş, "Şimdi de devlet hizmet ediyor bana. Allah razı olsun, ekipler çağırdığımız zaman gelip ne gerekiyorsa onu yapıyor. Pazarımıza çıkıyorlar, faturalarımızı ödüyorlar, ekmeğimizi alıyorlar." dedi.
Erbaş, çeşitli müzik aletleri çalabildiğini dile getirerek, "Eski dönemlerde sınıf öğretmenlerinin tamamında buna benzer yetenekler vardı. Amatörce mandolin, flüt, cümbüş, bağlama ve keman gibi aletler çalıyorum. Buraya gelen genç ekibimize ben de müzikle teşekkür etmek istedim. Onlar buraya geldikçe ben bağlama çalıyorum. Onlar da beni dinliyor. Ramazanda ikramımız yok ama müzik ziyafeti verdik, oda bir ikram sayılır. 80 yaşındaki bir kişinin parmakları bu kadar hareket ediyorsa ne mutlu ona." şeklinde konuştu.
Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü Rıza Emanet de Erbaş'ın kendilerini her defasında müzikle karşıladığını belirtti.
Bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Emanet, "Hocamız gibi 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ne gibi ihtiyaçları olursa hepsini gidermeye çalışıyoruz. Fatura işleri vardı, onları hallettik. Eve geldik, balkonda bağlama çalıyordu. Bizlere de 'Çalar mısın?' diye rica ettik, kırmadı, sağ olsun çaldı." ifadelerini kullandı.
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