Evindeki tek vantilatörü ahıra kurdu

Hayvanlarına adeta çocuğu gibi baktığını ifade eden Şahinbaş, "Onları sıcaktan korumak için ahıra 30 metre uzunluğunda kablo çektim, vantilatörü bağladım. Hayvanları bayağı rahatlattığını hissediyorum. Bu durum beni mutlu ediyor. Hayvanları çok seviyorum, biz insanlar olarak sıcaktan etkileniyoruz onların da canı var, onları korumak için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Böyle bir çözüm buldum" diye konuştu.