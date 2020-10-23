Evindeki eşyaları sokağa atan kişi tedavi altına alındı - ESKİŞEHİR

AA

Eskişehir'de yaşadığı evdeki eşyaları sokağa atan kişi, hastaneye kaldırıldı.İstiklal Mahallesi Esen Sokak'taki bir apartmanın 2. katındaki evde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertan A. ev eşyalarını pencereden sokağa attı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ikna edilen Ertan A, hastaneye kaldırıldı. Yere saçılan eşyalar ise belediye görevlilerince temizlendi.