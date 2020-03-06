AA

Evindeki atölyesinde yaptığı resimlerle "kadına şiddeti" anlattı



- Kadına şiddet temasıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 14'üncü kişisel sergisine hazırlanan Şeran, şiddeti kadınların ve çocukların bakışlarına, mimiklerine yansıyan üzüntülü ifadelerle resmetti

Ressam Özlem Şeran, dünya genelinde artan kadına yönelik şiddet temasını tuvallerine taşıdı.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu olan Şeran, çocukluk tutkusu olan resim sanatını, evinin bir bölümünü atölyeye çevirerek, çalışmalarını sürdürüyor.

Kadına şiddet temasıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 14'üncü kişisel sergisini bugün açacak Şeran, dünyanın dört bir yanındaki kadın ve çocuğu, siyahi, beyaz, yaşlı, genç ayırt etmeden tuvaline yansıttı.

Resimlerinde, şiddeti kadınların ve çocukların bakışlarına ve mimiklerine yansıyan üzüntülü ifadelerle anlatan Şeran, 35 yağlı boya çalışmasını sanatseverlerle buluşturacak.

AA muhabirine son sergisi hakkında bilgi veren Şeran, dünyada kadınlara yapılan haksızlığı ve şiddeti, kadınların yüzüne yansıtarak anlattığını söyledi.

"Şiddet, sadece bedensel değil psikolojik olarak da yapılıyor. Resimlerimin bazılarında bir erkek eli var ama o el kadına yetişemiyor ve dokunamıyor. Ama kadınların gözlerinde hüzün var. Şiddetin bu kadar arttığı bir dönemde kadınların ruhundaki hüznü ve bıkkınlığı gözlerindeki hüzünle aktarıyorum." diyen Şeran, çocukları konu alan resimler de yaptığını söyledi.

Şeran, kadınların çok güçlü olduğunu ve pes etmemeleri gerektiğine işaret ederek, "Kadınlar, şiddeti affetmemeli. Kadınlara tavsiyem ayakları üzerinde durmalı ve kendilerine mazeret üretmemeli. Ben evime atölye kurdum ve çalışıyorum, isterse kadın her şeyi yapar. Yeter ki istesin." dedi.

Şeran, Panora Sanat Merkezi'nde açılacak sergide, sadece kadın ve çocuk temalı canlı renklerle oluşturduğu yağlı boya tabloları resimseverlerle buluşturacağını söyledi.