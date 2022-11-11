Evinde yaralı bulunan Kaymakam hayatını kaybetti

Yalova'da, evinde yaralı bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Armutlu ilçesindeki evinde eşi tarafından 6 Kasım Pazar günü sabahı silahla yaralanmış olarak bulunan Alparslan Kılıç, hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu öğrenilirken, intihar şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Alparslan Kılıç, olayın ardından tedaviye alındığı Yalova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.