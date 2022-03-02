Evinde silahla vurulan kadının durumu ağır!

İHA

Kocaeli'de, 41 yaşındaki kadın evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Halıdere Mahallesi Taşçı Burun Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. 41 yaşındaki N.O. isimli kadının yaşadığı evden silah sesi duyuldu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde N.O.'nun tabancayla karnından vurulduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından kanlar içinde bulunan N.O., olay yerindeki müdahalelerin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan N.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.