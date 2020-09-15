Evinde Roma dönemine ait çeşme taşı bulundu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı.

JASAT ekipleri, ilçeye bağlı Bey köyünde E.Ç'nin evinde yaptığı aramada, tarihi eser niteliğinde Roma dönemine ait çeşme taşı, hilti ve jeneratör ele geçirdi.

E.Ç, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Roma dönemine ait çeşme taşı, Kastamonu Müzesi'ne teslim edildi.