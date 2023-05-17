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Yalnız yaşadığı evinde piknik tüpü patlayan kadın öldü

Kütahya'da, evindeki piknik tüpünün patlaması nedeniyle ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Giriş: 17.05.2023 - 18:26 | Güncelleme: ABONE OL
Evinde piknik tüpü patlayan kadın öldü - En son haberler
AA

Kütahya'da, evinde piknik tüpü patlayan Cemile Baysal (75), hayatını kaybetti.

Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesi 1. Sokak'taki bir evden gelen patlama sesinin ardından komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yalnız yaşadığı evde ağır yaralanan Cemile Baysal'ı (75) Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaşlı kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Patlamanın, mutfaktaki piknik tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.

Baysal'ın yeğeni ve komşusu Ahmet Bakan, gazetecilere, sabah büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Bakan, iki kez patlama sesi duyduklarını ve hemen yetkililere haber verdiklerini belirterek, "Vardığımızda ev harap haldeydi. Halam yerde yatıyordu. Ekipler hızlıca geldi. Patlama çok şiddetliydi, evlerimiz sallandı. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

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