Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Akçatarla Mahallesi'nde, kendisinden haber alamayan ve evine giden yakınları, Safiye Ok'un yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine jandarma ekipleriyle birlikte adrese gelen sağlık ekipleri, Ok'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Ok'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne, ardından da Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.