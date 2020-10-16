Evinde kubar esrar yakalanan kişi gözaltına alındı - ARDAHAN

AA

İl Jandarma Komutanlığına bağılı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Aydere köyünde yaşayan E.E'nin evinde arama yaptı.Narkotik dedektör köpeği "Ateş" ile yapılan aramada, evin bazı bölümlerinde toplam 10 kilo 312 gram kubar esrar ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Şüpheli E.E. gözaltına alındı.