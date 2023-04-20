Kolunda acı hissettiğini, ancak kurşun isabet edebileceği ihtimalini hiç düşünmediğini söyleyen Yasemin Pelit, o anları şu sözlerle anlattı:
"Yatağıma uzanmış, telefonumda film izliyordum. Ezan okunduğu sırada kalktım ve kulaklığımı almak için çantama yöneldim. Kulaklığımı kulağıma takmak için kolumu kaldırdığım sırada, koluma yıldırım gibi bir şey geldi. Kolum delindi, ben de çığlık çığlığa bağırdım, babama seslendim. Bu sırada kolumdan kanlar aktığını gördüm. İlk önce ne olduğunu anlayamadık, hastaneye gittik. Bizim etrafımızda silah veya kurşun gibi şeyler hiç olmadı. Ben böyle bir şeye ihtimal bile vermedim. Biz hastanedeyken haber geldi, camdan kurşun girdiğini öğrendik. Odamın penceresinde kurşun deliği ve yatağımda da kurşun bulundu. Ben bunu öğrenmeden önce şoka girmiştim bunu öğrenince de ayrıca şoka girdim."