Evinde cansız bedeni bulundu

Samsun'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Samsun'da yalnız yaşayan kadın, yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu
Samsun'da Şennur Ekiz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Şennur Ekiz'den uzun süre haber alamayan komşuları durumu yakınlarına haber verdi.
Eve gelen yakınları cevap alamayınca yedek anahtarla içeri girdiklerinde Ekiz'i koltukta hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Şennur Ekiz'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ölümü şüpheli bulunan Şennur Ekiz'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.