50'den fazla bıçak darbesiyle öldürdü

12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kadının oğlu, katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Gemlik Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 yıl önce eşinden boşanan maktul Tülin Beygirci'nin (48) evinin çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.
Son birkaç günde eve giren kişilerin ifadelerine başvuran polis, kamera kayıtlarında görülen kadının oğlu Berke K'nin (24),Denizli'de üniversite öğrencisi olduğunu tespit etti.
Berke K'ye telefonla ulaşan polisler, annesinin vefat ettiğini, cenazesini Adli Tıp Kurumundan teslim alması için Bursa'ya gelmesi gerektiğini söyledi.
Bu kişinin konuşmalarından şüphelenen polis, kaçma ihtimaline karşı Denizli'den bineceği otobüsü de takibe aldı.
Ekipler, zanlıyı Bursa'da otogarda polis aracına bindirip Gemlik Emniyet Müdürlüğüne getirdi.
OKULU UZAYINCA "YÜKSEK LİSANS" YALANI UYDURMUŞ
Gözaltına alınan Berke K'nin, polise verdiği ifadede annesini öldürdüğünü itiraf ettiği, yaz tatili boyunca Gemlik'te aynı evde kaldıklarını ve aralarında zaman zaman tartışma çıktığını anlattığı belirtildi.
Bazı derslerden kaldığı için okulu uzayan şüphelinin, bunu gizlemek için annesine "yüksek lisans yapacağım" yalanını söylediği öğrenildi. Bu yalana inanan kadının Denizli'ye oğlunun yanına taşınmayı planladığı, Berke K'nin de yalanı ortaya çıkacağı için kendini baskı altında hissettiğini dile getirdiği ifade edildi.
"MAHALLENİN DE NAMUSU VAR"
Katil zanlısının, cinayetin namus yüzünden başka birisi tarafından işlendiği izlenimi vermek için evdeki bir aynaya kanla "Mahallenin de onuru var" yazdığı da ortaya çıktı.
Gemlik ilçesi sahilindeki Kumla Mahallesi'nde bulunan evinde yalnız yaşayan Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikadaki işine gitmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelenmişti. İhbar üzerine dün bu eve giden polisler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Beygirci'nin vücuduna aldığı 50'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü tespit etmişti. Kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!