Evinde bıçakla öldürüldü! Yayladan dönen aile kahroldu
Osmaniye'de bir genç, yayladan dönen ailesi tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Aileyi kahreden olayda bir kişi gözaltına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde, yayladan dönen anne ve baba, oğulları Tufan Alişan'ın (27) hareketsiz yattığını gördü.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, gencin bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini belirlendi.
Gencin cansız bedeni, otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.