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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinde bıçakla öldürüldü

        Evinde bıçakla öldürüldü! Yayladan dönen aile kahroldu

        Osmaniye'de bir genç, yayladan dönen ailesi tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Aileyi kahreden olayda bir kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:18 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:18
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        Evinde bıçakla öldürüldü
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde, yayladan dönen anne ve baba, oğulları Tufan Alişan'ın (27) hareketsiz yattığını gördü.

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        Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, gencin bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini belirlendi.

        Gencin cansız bedeni, otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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        #son dakika haberleri osmaniye
        #Kadirli
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