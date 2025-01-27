Evinde biberonla beslediği kuzuyla mahallede de geziyor

Koç, 10 gün önce aldığı kuzunun 15 gün daha kendisinde kalacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii büyümesine bağlı. Büyüyüp otlamaya, karnını doyurmaya başlayınca geri götürürüm. Yaklaşık bir ay olur. Onu köye götüreceğim, otlamasını öğrenecek. Bu böyle bir hayvan olarak değil de bir insan, bebek gibi. Yanımda ses oluyor. Her gittiğim yere geliyor. Ben bunu bırakıp markete bile gidemiyorum. Evde bebeğim varmış gibi geliyor.