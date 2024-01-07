Evinde başından vurulmuş halde bulundu

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Diş hekimi Mustafa Kalaycı’ya ulaşamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. Kalaycı’nın yaşadığı binaya gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi.

Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, Kalaycı’yı başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kalaycı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınan Kalaycı’nın cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Kalaycı’nın intihar ettiği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.