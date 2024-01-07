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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinde başından vurulmuş halde bulundu

        Evinde başından vurulmuş halde bulundu

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin tanınmış isimlerinden diş hekimi Mustafa Kalaycı, kendine ait evde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 19:00 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:03
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        Evinde başından vurulmuş halde bulundu
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        Diş hekimi Mustafa Kalaycı’ya ulaşamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. Kalaycı’nın yaşadığı binaya gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi.

        Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, Kalaycı’yı başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kalaycı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

        Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınan Kalaycı’nın cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Kalaycı’nın intihar ettiği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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