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Evinde ailesiyle 60 yılan besliyor

Irak'ın Duhok kentinde 38 yıldır yılan yakalayan ve ailesiyle birlikte yaşadığı evinde farklı türlerde 60 yılan besleyen Abdulsettar Emin, "Amacım yılanları ölümden kurtarmaktır. Biri yılanı öldürmek istediğinde hemen gidip kurtarıyorum" dedi

16.08.2022 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Irak'ın Duhok kentinin Şeyhan ilçesinde yaşayan Abdulsettar Emin, ailesiyle beraber evinde 60 yılan besliyor. 38 yıldır yılan yakalayan Emin'in, tutkusu nedeniyle çevresindeki kişiler de yılan gördüklerinde mutlaka ona haber veriyor.

     

  • Emin'in beslediği yılanlardan dolayı birçok kişi, fotoğraf çektirmek için evini ziyaret ediyor.

  • Yılan beslemeyi çocuklarına da öğreten Emin, yılanlara olan tutkusu, yılan türleri ve yaşantısına ilişkin AA'ya konuştu.

  • "NEREDE YILAN GÖRÜLSE BANA HABER VERİYORLAR"

    Emin, 1984 yılından bu yana yılan yakaladığını belirterek, "Yılanları bir süre yanımda tutuyor, sonra bırakıyordum. Evlenince ve çoluk çocuğa karışınca evde beslemeye başladım" dedi.

  • Evinde 60 yılan bulunduğunu, tüm ailesinin yılanlarla iç içe yaşadığını ve onları beslediğini aktaran Emin, çocuklarına da yılanlarla yaşamayı ve onlardan korkmamayı öğrettiğini söyledi.

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