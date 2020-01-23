23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Klima ustası Alim Atakan Canseven, hayvan sevgisinden dolayı 4 muhabbet kuşu satın alarak evinde beslemeye başladı. Kuşları yumurtlayıp, sayısı çoğalmaya başlayınca evinin terasında onlar için özel bir oda oluşturdu. Hobisi evine sığmayan Canseven'in oluşturduğu oda, farklı renklerde 200 muhabbet kuşuna yuva oldu. Odaya özel ısıtma ve soğutma sistemi kuran Canseven, kuşlarına gözü gibi bakıyor.
DHA'nın haberine göre Canseven'in, yumurtalarından çıkmasını beklediği ya da yumurtadan yeni çıkmış kuşlarının yanı sıra, şampiyon muhabbet kuşları da bulunuyor.
Muhabbet kuşu yetiştirme tutkusunu kafes kuşları için düzenlenen şampiyonalara katılarak taçlandıran Canseven, kuşlarıyla şimdiye kadar çok sayıda Türkiye şampiyonluğu ve iki Avrupa şampiyonluğu kazandı.
Canseven, muhabbet kuşu yetiştirme tutkusunun katıldığı yarışmalarda diğer kuş severler tarafından beğenilip, kuşlarının güzelliğiyle madalya kazanmasının kendisini gururlandığını belirtti.
Her gün iki saat kuşlarıyla ilgilenen Canseven, onların yemi, kafeslerinin temizliği gibi uğraşları hevesle yapıp, kuşlarıyla dertleşerek günün stresini attığını dile getirdi.
Muhabbet kuşlarını evladı gibi gördüğünü anlatan Canseven, onların bakımı için ayda 1500 lira civarında masraf yaptığını söyledi.
İki çocuğu ile eşinin de muhabbet kuşu sevdiğini ve bakımında kendisine destek olduğunu ifade eden Censeven, "Muhabbet kuşları benim dünyamda özel bir yere sahip. İlk önce hobi olarak beslemeye başladım. Kuşlar yavrulamaya başlayınca ayrı bir heyecan oluştu. Türkiye Kafes Kuşları Federasyonu'nun düzenlediği yarışmalara katıldım. 3 defa Türkiye şampiyonu oldum. 2 defa Avrupa şampiyonluğu kazandım. Bunu benim kuşlarım başardı. Ben sadece kuşların ihtiyacını gideriyorum. Onlar da benim bu hevesimi bana kazandırdıkları madalya ile ödüllendiriyor. Bu muhteşem bir duygu. Ben muhabbet kuşlarım olmadan yaşayamam. Benim için bu yaşam tarzı. Onlarsız sabah akşam geçiremiyorum. 200 civarında muhabbet kuşumla kurduğum dünyam çok farklı" diye konuştu.
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