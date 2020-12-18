İHA

Yenişehir Limonluk Mahallesi Denizay sitesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. 12 katlı Yıldız bloğun altıncı katında çıkan yangın üst katlara da yayılırken, bina sakinleri hızlıca yangın merdiveni kullanılarak tahliye edildi. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Çıkış nedeni henüz tam olarak belirlenemeyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle hızla söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlara Acil Yardım ekipleri ambulansta müdahale etti. Maddi hasar meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

ÇOCUKLARININ İÇERİDE KALDIĞINI DÜŞÜNDÜLER

Öte yandan yangın çıkan evin sahipleri, çocuklarının içeride kaldığını düşünerek, sinir krizi geçirdi. Ekiplerin 'içeride kimse yok' söylemine inanmayan baba, yangın söndürüldükten sonra evin içine alınarak, kontrol etmesi sağlandı. İçeride kimse olmadığını gören baba, rahat bir nefes aldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de yangın yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen vatandaşlarla görüşerek, ekiplere gerekli talimat veren Başkan Özyiğit, “Yenişehir Belediyemizin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yangından etkilenen vatandaşların evlerinde oluşan hasarların giderilmesi için gerekli çalışmaları yürütecektir. Yaraların sarılması için üstüne düşen görevi Belediyemiz sonuna kadar yerine getirecektir” dedi.