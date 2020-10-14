Evin mutfağından 2 kilo 75 gram eroin çıktı - ADANA

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yaptı.Evin mutfak dolabının alt bölümüne köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, bir poşette 2 kilo 75 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 330 lira bulundu.Polis, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.