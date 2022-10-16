Depoya yılan panik yarattı

Bitez Mahallesi 2105 Sokak'ta, akşam saatlerinde bir evin deposunda yılan gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel aparat yardımıyla yaklaşık 2 metre uzunluğundaki boz yılanı depodan çıkararak doğal ortamına bıraktı

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