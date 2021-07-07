İHA

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın Al-Rimal semtinde bir evin çatısında dolaşan aslan paniğe neden oldu.

İHA'nın haberine göre mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti.

Suudi Ulusal Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin İçişleri Bakanlığı'ndan güvenlik desteği sağladıktan sonra bölgeye sevk edildiği ve aslana herhangi bir zarar verilmeden yakaladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Aslan, veteriner hekim ve uzmanlar nezaretinde, hayvan refahı ve yaban hayatı koruma ilkelerine uygun yerlerde tutulmak üzere özel bir barınma merkezine nakledildi" ifadelerine yer verildi.

Aslanın nereden geldiği henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.