Fesih Dindar (49) yönetimindeki 23 ABV 477 plakalı tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Üçyol mevkisinde istinat duvarından düşerek bir evin bahçesine devrildi.Kazada sürücü ile araçta bulunan Azat Kasit (22) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta sıkışan cenazeler, Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.