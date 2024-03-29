Evin bahçesinden tarih çıktı
Hatay'ın Defne ilçesinde, bir kişinin evinin bahçesinde lahit bulundu. Lahit, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.
Giriş: 29.03.2024 - 13:37 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:37
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Hatay'ın Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde, Fevzi M'ye ait evin bahçesinde ekiplerce yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu.
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Ev sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde bahçede yapılan çalışmayla lahit bulunduğu yerden kontrollü şekilde çıkarıldı.
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Üzerinde mitolojik figürler bulunan lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.
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