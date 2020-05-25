Evin bacasında sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - ADANA

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan Halil Ünal, evinin damına çıktığında duyduğu sesler üzerine kedi yavrusunun soba bacasında sıkıştığını fark etti.Ünal'ın haber vermesiyle eve giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri, bacadaki kedi yavrusunu yaklaşık bir saatlik çalışmayla kurtardı.Minik kedi, su içirilmesinin ardından yaşam alanına salındı.

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