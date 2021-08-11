Parayı hesaba yatırmasının dördüncü gününde çıkan yangında evinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini anlatan Ali Karadaş, "Hanıma dedim ki 'Bu yangınlar buraya da gelir, bu bölge de tehlike altında. Varımız yoğumuz 100 bin lira değerindeki altınımız. Bunları bozdurup bankaya yatıralım' dedim. 4-5 gün önce hepsini bozdurup, bankaya yatırdım. Bugün de ne yazık ki evim tamamen yandı. İşyerinde çalışırken arkadaşlarım arayıp evimin yandığını söyledi. Gelip baktığımda kiremitlerin üstünden duman ve alev çıktığını gördüm. Tüm eşyalarım yandı bir tek o altınları kurtarabildim" diye konuştu.
Ali Karadaş'ın 80 yaşındaki annesi Zeynep Karadaş ise yangın nedeniyle kaybettiği 2 keçisi ile 2 oğlağı için gözyaşı döküp, "Keçilerim nerede" diye ağladı.
ANTALYA'DAN ARAÇ VE PERSONEL DESTEĞİ
Diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bucak'ta devam eden yangınla mücadele eden itfaiye personeline, kişisel bakım ve teknik malzeme seti gönderildi. Kişisel bakım ihtiyaçları ve teknik malzemelerden oluşan sette yanık kremi, göz damlası, yanmaz tulum, yanmaz baret, yanmaz ayakkabı ve yanmaz battaniye gibi malzemeler yer alıyor.
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