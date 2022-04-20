Evi yandı, sinir krizi geçirdi!

İHA

Yangın, dün akşam 19.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi’ndeki bir gecekondu da çıktı. İddiaya göre, evin elektrik aksanından kaynaklı çıkan kıvılcım kısa sürede gecekonduyu etkisi altına aldı. Evinin yandığını gören gecekondu sahibi sinir krizi geçirdi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

"İTFAİYE İKİ DAKİKA DAHA GELMESE BİZİM DE EVİMİZ YANIYORDU"

Çıkan yangın sonucunda evleri yanma tehlikesi geçiren mahalle sakinleri, “Bu elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıkmış sanırım bizim evimiz de hemen yan tarafta itfaiye iki bilemedin üç dakika daha geç kalsa bizim de evlerimiz yanacaktı” dedi.