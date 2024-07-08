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        Haberler Gündem Güncel Evi yakıp atlamak istedi | Son dakika haberleri

        Evi yakıp atlamak istedi

        Diyarbakır'da madde bağımlısı olduğu öğrenilen 45 yaşındaki bir kişi evini ateşe verip 5. kattan atlamak istedi, polis ekipleri olaya müdahale etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 23:49 Güncelleme: 08.07.2024 - 23:50
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        Evi yakıp atlamak istedi
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        Diyarbakır’da oturduğu evi yakmaya çalışıp 5’inci kattan atlamak isteyen madde bağımlısı Mehmet Emin P.’yi (45), polis ekipleri ikna etti.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet Emin P., henüz bilinmeyen nedenle apartmanın 5’inci katındaki evini ateşe vermek istedi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balkona çıkan Mehmet Emin P., evdeki eşyaları atarak, balkondan atlamak istedi. Polis tarafından ikna edilerek aşağı indirilen Mehmet Emin P., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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