916’ncı bölümünde neler oldu?

Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin 916’ıncı bölümünde; Kübra Gelin, Münevver Gelin’in evine ütüyle geldi. Kübra Gelin, “ evi ütülemeye geldim” dedi. Ayçelen Gelin, Kübra Gelin’e tepki gösterdi.

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