Eşiyle konuşacaktı, kayınbirader öldürdü

İHA

Bursa'da evi terk eden eşiyle konuşmak için gittiği kayınbiraderinin evinde çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Ahmet K (35) ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası meydana geldi. Tartışmanın ardından Ahmet K.'nin eşi evi terk ederek Mustafakemalpaşa Taşpınar köyündeki kardeşinin evine geldi. Ahmet K.'de eşiyle konuşmak için peşinden gitti.

Burada çıkan tartışmada kayınbirader M.Y., eniştesi Ahmet K.'yi pompalı tüfekle vurdu. Ahmet K. olay yerinde hayatını kaybederken, kayınbirader M.Y (32) olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemenin ardından Ahmet K.'nin cansız bedeni Mustafakemalpaşa Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay anında biri kız, diğeri erkek çocuğun da olay yerinde olduğu öğrenildi. Katil zanlısı M.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.