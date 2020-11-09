Evi sahte içki imalathanesine çevirmiş

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Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde, sahte içki imalathanesine çevrilen bir evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 700 litre kaçak alkol ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin'de son iki ay içinde sahte alkolden 8 kişinin yaşamını yitirmesinden sonra çalışmalarını aralıksız sürdüren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine B.E.Ş.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda evin bir odasının seri ürettim için gerekli tüm ekipmanlarla donatılarak içki imalathanesine çevrildiği belirlendi. Evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere üretilmiş bin 700 litre sahte içki ile çok sayıda malzeme ele geçirilirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, kentte son iki ay içinde sahte alkol içtikleri için zehirlen 8 kişi yaşamını yitirirken, hastanelerde tedavi gören 5 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi. Polis ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerinde sahte alkol zehirlenmelerinden sonra başlattığı çalışmalar devam ediyor.