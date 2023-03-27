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Haberler Müzik Evgeny Grinko, Kocaeli'de konser verdi - Magazin haberleri

Evgeny Grinko, Kocaeli'de konser verdi

Rus müzisyen Evgeny Grinko, Kocaeli'de müzikseverlerle bir araya geldi. Grinko, konser öncesi Türkçe "İyi akşamlar, benim adım Evgeny Grinko. İşte benim arkadaşlarım. Bu akşam sizin için çalacağız" diyerek, kendisini dinlemeye gelenleri selamladı

Giriş: 27.03.2023 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
Evgeny Grinko, Kocaeli'de konser verdi - Magazin haberleri
Rus müzisyen Kocaeli'de konser verdi
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Piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Kocaeli'de sahne aldı. Grinko, Kocaeli Kongre Merkezi'nde müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Türkçe "İyi akşamlar, benim adım Evgeny Grinko. İşte benim arkadaşlarım. Bu akşam sizin için çalacağız" diyerek, kendisini dinlemeye gelenleri selamladı.

Evgeny Grinko, konserde 'Valse', 'Field', 'Serenade', 'Carousel' ve 'Once Upon A Time' gibi eserlerini icra etti.

Konser boyunca Evgeny Grinko'ya kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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