Rus müzisyen Kocaeli'de konser verdi

AA

Piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Kocaeli'de sahne aldı. Grinko, Kocaeli Kongre Merkezi'nde müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Türkçe "İyi akşamlar, benim adım Evgeny Grinko. İşte benim arkadaşlarım. Bu akşam sizin için çalacağız" diyerek, kendisini dinlemeye gelenleri selamladı.

Evgeny Grinko, konserde 'Valse', 'Field', 'Serenade', 'Carousel' ve 'Once Upon A Time' gibi eserlerini icra etti.

Konser boyunca Evgeny Grinko'ya kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti.

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