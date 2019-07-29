Evgeny Grinko İstanbul'a geliyor

3 yıl ara verdiği Türkiye konserlerine Eylül 2018'de başlayan Evgeny Grinko Eylül 2018 - Temmuz 2019 arası Türkiye'de 23 konser verdi.

Bu sürede İstanbul, İzmir, Konya, Ankara, Mersin, Antalya, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Adana, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Denizli, Datça, Marmaris, Ayvalık ve Kuşadası'nı ziyaret eden Evgeny Grinko 16 Ağustos'ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda vereceği konsere hazırlanıyor.

İlk bestesini 16 yaşında iken üyesi olduğu bir punk grubu için yapan Grinko, bestelerini bu zamanda dinlediğinde kendisine ait olduğuna inanamasa da punk onun için müziğe ilk adım. Piyano ile klasik müziğe geçmesi ise 24 yaşında minimalist müziğe duyduğu merakla ve piyano çalmayı öğrenmesiyle başlıyor.

Grinko, büyüdüğü ülke ve kültürden büyük izler taşıyor ve bunları bestelerine aktarıyor. Evgeny’nin Zhukovsky’de bestelediği ve tek başına kaydedip mixlediği Cinematic Melodies EP’sinin (2009) kapanış şarkısı Morning in Pripyat, Kuzey Ukrayna’da bulunan Pripyat şehrini anlatıyor. Pripyat 1970‘de Çernobil Nükleer Santrali çalışanları için inşa edildi.

2014 yılında üzerinde uzun süredir çalıştığı ilk uzun albümünü "Ice For Aureliano Buendia" adıyla yayınlayan sanatçı albüm sonrası ilk Türkiye turnesini Aralık 2014'te gerçekleştirdi.

2015 yılında kayıtlarını İstanbul’da gerçekleştirdiği Silent Like Water adlı kısa albüm yayınlayan sanatçı bu kısa albümde Lev Knipper’in Polyushko Polye eserini Field adıyla yorumladı.

2016 ve 2017 yıllarını yeni eserler üzerinde çalışarak geçiren Evgeny Grinko 2018'de "Tiny Mouse Tales" ve 2019'da da "Naive Album" adlı iki albüm yayınladı.

Dinleyenleri düşsel yolculuklara çıkaran tarzı ve duygusal bestelerle dolu iki albümü "Cinematic Melodies" ve "Winter Sunshine" ile kazandığı ünü, "Valse" adlı şarkısıyla pekiştiren sanatçı, bu şarkısıyla YouTube'da 20 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Moskova'nın yakınında Zhukovsky adlı küçük bir kasabadan çıkan fakat kısa sürede adını tüm dünyaya duyuran genç piyanist çello, akordeon, keman ve viyola çalan 5 müzisyen ile sahne alıyor. Evgeny Grinko, konserlerinde piyano haricinde gitarda ve davulda da hünerlerini gösteriyor.