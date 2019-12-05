Premier Lig'de son olarak Liverpool'a 5-2 mağlup olan ve 14 puanla 18. sırada yer alan Everton'la beklenen ayrılık gerçekleşti! Mavi-beyazlılar, menajeri Marco Silva'nın görevine son verildiğini resmen duyurdu!

Chelsea ile karşılaşacak olan Everton, Marco Silva'nın yerine geçici olarak yardımcı antrenörlerden Duncan Ferguson'un getirildiğini de belirtti.

Everton'da 60 maça çıkan Marco Silva, 24 galibiyet 24 mağlubiyet yaşamıştı.