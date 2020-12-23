İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turunda Everton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Everton Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

EVERTON MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Everton ile Manchester United maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.