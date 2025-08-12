Habertürk
        Everton, Manchester City'den Jack Grealish'i kiraladı! - Futbol Haberleri

        Everton, Manchester City'den Jack Grealish'i kiraladı!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Manchester City'den Jack Grealish'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 19:06 Güncelleme: 12.08.2025 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Grealish'in yeni takımı belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi ekibi Everton, Jack Grealish'i Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol kanatın, 2025/26 sezonunu Everton'da geçireceği ve kulübün 18 numaralı formasını giyeceği belirtildi.

        İmza sonrası açıklamalarda bulunan Grealish, Everton'a imza attığı için çok mutlu olduğunu aktararak, "Dürüst olmak gerekirse benim için çok büyük bir şey. Burası harika taraftarlara sahip harika bir kulüp. Teknik direktörle konuşur konuşmaz gitmek istediğim tek bir yer olduğunu anladım. Sosyal medyada Everton taraftarlarından gelen mesajlarla dolup taştım, bu da işin bir parçası ve Everton'ı seçmemin bir diğer nedeni." ifadelerini kullandı.

        Manchester City ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanan Grealish, ayrıca 3 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

