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        Haberler Spor Futbol İngiltere Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü - Futbol Haberleri

        Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, 10 puan silme cezasının yapılan itiraz sonucu 6 puana düşürüldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:05 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:05
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezası, 6 puana düşürüldü.

        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle Kasım 2023'te verilen 10 puan silme cezasının, yapılan itirazın ardından 6 puana düşürüldüğü belirtildi.

        Söz konusu kararın ardından puanı 25'e yükselen Everton'ın küme düşme hattıyla arasındaki fark 5'e çıktı.

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