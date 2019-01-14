İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da transfer hareketli saatler yaşanıyor. Gözden düşen milli forveti elden çıkarmak isteyen Everton'ın, gündemine Roma'nın gol makinesi Edin Dzeko'yu aldığı öne sürüldü.

İtalyan basının iddiasına göre 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Roma ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı henüz belli olmayan Dzeko için devreye girmeyi planlayan İngiliz ekibi, cazip bir sözleşme ile oyuncunun aklını çelme peşinde.

Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'da 159 maçta 80 gol atan Dzeko, daha önce İngiltere'de Manchester City formasını terletmiş ve 2012 ile 2014 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Everton'ın Cenk Tosun'u satış listesinde koyduğu ve bonservisini 22.5 milyon Euro belirlediği yazıldı.