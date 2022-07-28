Everton, Dwight McNeil'i transfer etti

AA

Kulüpten yapılan açıklamada, McNeil'in bonservisi konusunda Burnley ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınına göre Everton, Dwight McNeil'in bonservisi için Burnley'ye 20 milyon sterlin ödedi.

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen McNeil, Burnley formasıyla 147 karşılaşmada 7 gole imza attı.