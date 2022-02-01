Everton, Donny van de Beek'i kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Manchester United ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ajax'tan Manchester United'a 2020 yılında 39 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen Hollandalı orta saha oyuncusu, İngiltere ekibinde 50 maçta 2 gol attı.