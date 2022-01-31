Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'nın Premier Lig takımlarından Everton'ın başına geçeceği konuşuluyordu. En güçlü adaylar arasında gösterilen Portekizli teknik adam bazı taraftarlardan tepki de gelmişti.

Everton yönetimi son kararını verdi ve göreve Frank Lampard'ı getirdi.

43 yaşındaki Lampard, Derby County ve Chelsea'de görev yapmıştı.