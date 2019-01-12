Teknik direktörlüğe Marco Silva'nın getirilmesinin ardından Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun satış listesine konuldu. Liverpool Echo'da yer alan habere göre Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezonun devre arasında 22 milyon Euro'ya transfer olan yıldız isim, gözden düşerek satış listesine konuldu. Kadrosuna takviye yapmak için önce oyuncu satışı yapması gereken Everton, Cenk Tosun'un bonservisini ise 20 milyon sterlin, yani yaklaşık 22,5 milyon Euro olarak belirledi.