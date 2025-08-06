Everton, Chelseali oyuncuyu açıkladı
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Chelsea'den orta saha oyuncusu Kiernan Dewsbury-Hall'u kadrosuna kattı.
İngiliz ekibi Everton, Chelsea forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Kiernan Dewsbury-Hall'u renklerine bağladı.
Everton Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında, transferin bonuslar dahil edildiğinde 28 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleşeceği öne sürüldü.
Kariyerine Leicester City'de başlayan Dewsbury-Hall, geçen sezon 30 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.
Chelsea ile Premier Lig'de forma şansı bulmakta zorlanan Dewsbury-Hall, takımıyla çıktığı 36 maçta 5 gol attı.