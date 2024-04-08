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        Haberler Spor Futbol İngiltere Everton'a finansal kural ihlali gerekçesiyle 2 puan silme cezası verildi - Futbol Haberleri

        Everton'a finansal kural ihlali gerekçesiyle 2 puan silme cezası verildi

        Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 puan silme cezası aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 17:30 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:30
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        Everton'a 2 puan silme cezası!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 puan silme cezası aldı.

        Premier Lig'den yapılan açıklamada, Everton'a 2022-2023 sezonunda finansal kuralları ihlal etmesi nedeniyle söz konusu cezanın verildiği belirtildi.

        Ceza öncesinde ligde 29 puanla 15. sırada yer alan Everton, 27 puanla 16. sıraya geriledi.

        Everton'a 2023'ün kasım ayında da 10 puan silme cezası verilmiş, kulübün itirazı sonrası ceza 6 puana düşürülmüştü.

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