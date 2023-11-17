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        Haberler Spor Futbol İngiltere Everton'a finansal kural ihlali gerekçesiyle 10 puan silme cezası verildi - Futbol Haberleri

        Everton'a finansal kural ihlali gerekçesiyle 10 puan silme cezası verildi

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:44
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        Everton'a şok: 10 puanı silindi!
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        Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası aldı.

        Premier Lig'den yapılan açıklamada, Everton'a 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle söz konusu cezanın verildiği belirtildi.

        Yapılan incelemelerde, Everton'ın ilgili dönemde 124,5 milyon sterlin zarar ettiğini kabul ettiği, izin verilen limitin ise 105 milyon sterlin olduğu vurgulandı.

        Everton'dan yapılan açıklamada ise verilen cezadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşandığı, karara itiraz edileceği kaydedildi.

        Ceza öncesinde ligde 14 puanla 14. sırada yer alan Everton, 4 puanla küme düşme hattı 19. sıraya kadar geriledi.

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